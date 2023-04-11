時序入夏，秉持傳承「金鳳廳」老字號經典粵菜精神的六福客棧便當，於即日起推出夏季全新便當菜色，爽口開胃的舒食盒餐系列精選鮮蔬搭配清爽主餐，就算天氣漸熱也能輕鬆品嘗，輕盈無負擔。此外看準經濟復甦帶動企業「食」力商機，商務會議便當需求大增，同步推出精緻奢華的會議便當系列，以各式高檔食材新鮮烹調，包含奢華生煎牛小排等。全新菜色於六福客棧便當七間門市同步販售，或可於Line官方帳號或上六福美饌官網訂購，此外訂購金額滿2,500元還可享10公里內免運費服務。

六福客棧便當主打美味、營養、便利，堅持每日新鮮直送，講求時令蔬果優先用、不添加過多調味，加上有營養師嚴格把關，一直備受消費者喜愛，除了招牌港式臘味系列令人垂涎三尺，每季更推出近十種新口味滿足顧客味蕾。本次為迎戰夏日暑氣，特別設計三款清爽無負擔的舒食盒餐，包括「日式照燒雞腿附溏心蛋」、「煙燻鴨胸田園沙拉佐柚香和風醬汁」、「燒烤美國牛佐洋菇醬」售價150元起。

「煙燻鴨胸田園沙拉佐柚香和風醬汁」精選宜蘭在地豪野鴨，其肉質肥嫩、Q彈可口，以秘製香料醃漬冷燻，再搭配田園蔬菜及自製柳橙油醋，風味爽口，解膩開胃，絕對是涼夏首選。「日式照燒雞腿附溏心蛋」則嚴選鮮嫩多汁雞腿，以日本白味噌及清酒味醂醃漬入味，由主廚研製烤爐燒烤，細心上色，再搭配半熟日式溏心蛋。若想吃牛肉，可考慮「燒烤美國牛佐洋菇醬」嚴選美國牛，鐵板大火煎至上色，柔軟的肉質佐以自製洋菇醬，蕈味豐厚再搭配新鮮蔬菜，清爽卻不失嗑肉滿足感。

六福客棧便當亦瞄準公司行號的頂級商務便當需求，強調用料奢華、精緻滿分，以及滿額新鮮直送等訴求，首推「生煎牛小排搭爐烤時蔬」則主打奢華的牛排料理也能很親民，將頂級Choice牛小排，以蔬果汁浸泡，結合生煎手法鎖住肉質甜味，並搭配義式香料爐烤蔬菜，完美呈現牛排餐廳的口感滋味。

「精緻海陸餐盒」則端出餐廳水準的雙主菜，鹹脆香酥的豆酥撲滿細緻的鱈魚，再搭配窯烤至焦脆的德國豬腳，絕對是大啖美食的不二選擇！而重量級商務盒餐「玉饡豪華餐」更是多重主菜一次滿足，嚴選油脂超Juicy的Choice級牛小排、口感鮮嫩的挪威鮭魚、昆布柴魚熬煮6小時的照燒雞腿排，上海名菜干燒大蝦，繽紛華麗、一次品嘗頂級海陸的豪華饗宴。

鎖定電商平台搶攻上班族團購商機，消費者除了可親臨據點購買外，亦可使用Line官方帳號或上六福美饌官網訂購，各式便當一目了然，大大滿足了公司團訂的便利性，消費滿2,500元還可享10公里內免運費服務。