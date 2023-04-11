為滿足多數人疫後出國度假享受異國美食的想望，王品集團推出「一秒飛日韓」美食促銷活動，王品旗下「藝奇 和牛岩板燒日本料理」品嚐限定「櫻祭」主題套餐，原價1,199元，4月30日前賞櫻價980元。「阪前和牛鐵板燒」推出全新「銘柄和牛春宴」，旬鮮鰹魚、春筍添入早春氛圍，與奢華和牛交織出春日盛宴。韓式料理「初瓦」推出「濃郁馬鈴薯豬骨湯」等多款韓國人氣美食，5月12日前平日到店用餐，出示活動畫面，套餐主食還可免費升級「黑唷黑唷炸醬麵」。

「藝奇 和牛岩板燒日本料理」限定「櫻祭」主題套餐包含：「櫻之干貝最中餅」以櫻色最中餅搭配鮮甜干貝，「極黑和牛岩板燒佐櫻花漬」炙燒後的細緻和牛佐以酸甜櫻花，香氣口感令人滿足，「櫻花蝦釜飯」品嚐現炊米飯搭配櫻花蝦，鮮鹹滋味讚不絕口，最後來杯「櫻の抹茶海鹽奶蓋」，享盡櫻吹雪風情。「櫻祭」主題套餐原價1,199元，賞櫻價980元+10％。活動期間內，來店消費兩客極上／名物套餐，出示活動畫面，再款待「櫻之干貝最中餅」1份。

「阪前和牛鐵板燒」4月13日起推出「銘柄和牛春宴」，每客1,880元+10％。新品「鰹魚半敲燒」取台東成功港的新鮮鰹魚表面炙燒，搭配特製柴魚醬汁，交織出食材鮮甜風味。「和牛壽喜燒」半生熟的和牛肉片與特製嫩豆腐一同入口，細緻口感令齒頰生香。「春蔬鮑魚」以清酒烹蒸鮑魚，佐以春筍清脆味覺，再一嚐「澳洲M9和牛三吃」、日本鹿兒島產「黑毛薩摩錦牛」、「海膽和牛春筍炒飯」奢華感十足。甜點則有新款「抹茶蛋糕佐橙酒香緹」、「紫葡萄黑醋栗雪酪」兩款，成就一場春日盛宴。

韓式料理「初瓦」即日起推出多款道地韓味新菜，不用去韓國也吃得到人氣國民料理！「濃郁馬鈴薯豬骨湯」（單點價580元）軟嫩豬排骨與鬆軟馬鈴薯一道熬煮，風味十足。「韓風年糕烤肉餅」（單點價400元）以柔軟牛肉與豬肉混合醃製後，與年糕一同壓製成餅進行炙烤，口感十分豐富。此外並推出「辣辣上癮炸雞」（單點價320元）與新主食「黑唷黑唷炸醬麵」（單點價240元）。

5月12日之前，平日到「初瓦」消費，出示活動畫面，套餐主食可免費升級「黑唷黑唷炸醬麵」（價值99元+10％服務費）。即日起還享全天韓國瓶裝酒組合優惠，「真露燒酒」搭配多種酒款均可享優惠價，現場歡唱催酒歌，贈「大發私房菜」1份，吃新菜配燒酒，享受韓味歡聚時光。

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