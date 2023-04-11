疫情解封後不少人搭機出國，權證專家「權證小哥」表示，日前到日本旅行，被安排坐在飛機的逃生艙門旁，座位不僅非常寬敞，正前方還是空姐的位置，起飛前日本籍空姐主動跟他搭話，並告知他坐逃生艙門旁的注意事項，將其PO上網後，網友也大讚這位置是「尊榮大位」，因為起飛時會和空姐四目相交，又被稱為「相親位」。

「權證小哥」日前於個人臉書粉專指出，5日跟團到日本觀光，在機場航空公司櫃台劃位時，機場人員安排他坐在飛機的逃生艙門旁，正前方是空姐的位置，飛機起飛前，日本籍空姐用流利的英文主動跟他搭話，還告知他若遇到緊急狀況，坐逃生艙門須注意的事項，他說「從未看過英文這麼流利的櫻花妹。」

「權證小哥」表示，多次搭飛機出國旅遊，這次是第二次坐逃生艙門旁邊，大讚坐起來非常舒服、寬敞，雙腿可伸展的空間很大。

不少網友看了他的貼文，紛紛留言，「根本是尊榮大位」、「這個位置很棒唷！曾經被升級過一次」、「這個位置很寬敞，很舒服」、「傳說中的相親座位，會和空姐四目相交喔」、「我超喜歡這個位置，以前因為職業關係很常坐這裡，腿能伸直超讚」、「真羨慕，聽說那個位子很讚」、「這個位置香香的」、「我也做過這個位置，可以看美麗的空姐很開心」。