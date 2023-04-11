哈利自曝在阿富汗戰爭中殺了25名塔利班成員

英軍前將領違反協議透露，當2001年阿富汗戰爭爆發時，女王曾要威廉和哈利上戰場去打塔利班。不過，她後來認為，這任務太冒險，並不適合讓王室未來的繼承人威廉去。

據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，英國陸軍前總司令傑克遜（Mike Jackson）說，女王生前曾和他討論，威廉和哈利該不該上戰場。他在英國獨立電視台（ITV）旗下串流平台ITVX預定20日播出的紀錄片《真正的皇冠》（The Real Crown）中，透露了和女王討論的細節。

傑克遜說，女王心裡很清楚地表明，「我孫子拿了我的錢，因此他們必須盡義務。」不過，經過討論後，女王認為，威廉是王位繼承人的繼承人，風險太大了，但對他的弟弟哈利來說，這風險卻是可以接受的。

紀錄片中說，女王聽取了駐阿富汗武裝英軍所面臨風險的詳細情資，也深思熟慮，做了種種考量。時任英國秘情局「軍情六處」（MI6）處長的史卡里特（John Scarlett）說，女王接觸機密情資和分析的時間比任何人都久，對整個狀況瞭如指掌，甚至比他們都還了解，但威廉真的很想去。

後來威廉大學畢業後，在桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）受了為期44週的訓練，並於2006年12月入伍，擔任軍官。接著他加入王室禁衛騎兵團（Household Cavalry），歷經超過7年軍旅生涯後，他最後於2013年從皇家空軍搜救隊退役。

而英軍基金會主任坎恩（Mark Cann）說，雖然威廉顯然一心想參戰，但情況很複雜，一些大人物和經驗豐富的有識之士都表達了意見，結果威廉身在軍中，卻無法參戰，難免覺得失望。

至於哈利則從軍10年，先後於2007-8年，還有2012-13年遠赴阿富汗，執行戰鬥任務。