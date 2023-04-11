高雄市林園國小這個月將代表台灣參加2023美國休士頓機器人世界賽，從獲得代表權開始隔天 ，學生們每天鍛鍊體力，每天跑操場5圈，跳繩200下，背誦英文講稿，同時還要不斷修改機器測試。為了籌措出國經費，除了地方企業、政府部門支持外，學生們還在跳蚤市場賣商品籌錢，這次更製作200條「應援毛巾」義賣，不過PO上網不到一天就被秒殺訂購光。

為在林園區的林園國小於今年「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」勇奪團體總冠軍，從全國68支隊伍中脫穎而出，將於4月代表台灣參加在美國休士頓舉行的世界機器人大賽。此次成員一共有10名同學，由將由林園國小校長洪琮琪、主任吳雅茹及教練蔡德暐帶隊參賽。

林園國小將代表台灣參加在美國休士頓舉行的世界機器人大賽，學生卯足全力準備中。（洪靖宜攝）

由於將到美國比賽，1人旅費就高達約14萬，除了有地方企業、政府部門、校友、家長會等單位的支持，學生還自籌在跳蚤市場義賣，這次則推出由畢業校友李威葳設計「應援毛巾」，上頭寫著「台灣代表隊-林園國小」，一共製作200條，每條300元，沒想到一PO上網，立刻就被秒殺，獲得多方支持。

比賽中包含機器人設計報告、核心價值報告、創新設計報告、機器人表現等4個項目，除了機器人技能外，學生還必須投入許多心血研究及成果發表，因此語言也是相當重要。將代表出賽的學生林靖祐也分享，自從從獲得代表權開始隔天，每天都要進行鍛鍊體力，來因應長時間比賽所耗費的體力，除了每日跑操場5圈，跳繩200下；另外，還要背誦英文講稿，自己得上網翻譯，不懂就趕緊發問老師，同時還要不斷修改機器測試，平假日都不停歇。

林園國小推動機器人教育邁入第11年，期間6次代表台灣出征世界賽，並曾獲美國機器人大賽機器人表現冠軍、澳洲國際賽程式與設計第二名的佳績。經過一連串魔鬼續練後，他們將於17日出發準備比賽，與各國好手切磋，一較高下，希望能再次奪得好佳績，為國也為校爭光。