立法院今（11）日三讀通過農委會升格農業部，而農委會主委陳吉仲10日於司法及法制委員會併案審查「農業部組織法草案」等16案時，就哽咽表示，「這是歷史時刻」。對此，立法委員賴士葆狠酸，是喜極而泣嗎？

賴士葆今日在臉書撰文指出，陳吉仲「又哽咽了」，但如果是因為農委會任內一年多讓百姓買不到蛋而愧疚哽咽，或者是因為蔡政府仇中政策讓農產品禁止輸陸而滯銷，影響農民生計內心不安愧疚哽咽，這或許還讓人對他的眼淚動容。

但對於陳吉仲哽咽的真正原因，賴士葆質疑，「是因為立法院初審通過將成立農業部，他即將成為農業部長而激動得喜極而泣嗎？」

對於陳吉仲說，「照顧農民不只是象徵性的成立農業部」。賴士葆也認同，但強調改制未必就是嘉惠農民的保障。當初蔡政府強行將農田水利會收歸國有，搶奪農民上兆資產及選舉權和人事權，完全不顧農民反對，漠視農民心聲。結果兩年來，很多淤積沒人疏濬，任意停灌休耕，確保工業用水優先，根本是打臉當初說的「農民用水權益為優先考量」。

賴士葆怒轟，陳吉仲是歷屆農委會最強勢、最會硬拗、耍嘴皮子的主委，沒有解決問題的能力，幾年來全民熟悉的農業政策就是撒幣補貼，且缺蛋一年多，換成別人早就下台了，陳吉仲至今安然無恙，還可能等到農業部長，堅韌頑強無人能比。