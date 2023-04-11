白宮官員刻意淡化該法案的影響，稱終止國家緊急狀態，並不會影響我們有序地結束各項權限。

在年初獲得美國國會眾議院通過後，參議院在上個月也以68票對23票通過這項終止國家緊急狀態的法案。

該白宮官員表示，由於國會表決同意比預期提前終止國家緊急狀態，拜登政府已經著手加快其終止，並將盡可能通知可能受到影響的個人。

官員並表示，過去幾個月來，拜登政府一直在縮減權限。他並特別強調，結束「國家緊急狀態」（National Emergency）並不會影響計畫於5月11日終止的「公衛緊急狀態」（Public Health Emergency）。

「公衛緊急狀態」的施行，讓美國政府得以立即為人民免費提供新冠病毒檢測、治療與疫苗並提供強化的社會安全網福利，以協助國家應對這場大流行病，並將疫情帶來的衝擊降至最低。

白宮原本計畫於5月11日讓這兩個緊急狀態同步退場。