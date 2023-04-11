網友於爆料公社po文表達廟會活動過後，住家前留下滿地鞭炮等垃圾。(摘自爆料公社)

台南一名網友昨天於臉書社團PO文「在台南辛苦買房不是要讓優質文化糟蹋的」，不滿廟會遶境後，住宅前滿地煙火屍體，垃圾沒人清、開車回不了家門，廟方不用負責嗎？台南市政府環保局指出，這場廟會環保局雖未收到報案資料，但9日深夜11時獲報即派員前往查處，已無燃放鞭炮產生噪音情事，現場也有人員清掃路面。

這名網友在臉書社團「爆料公社」PO出多張遍地鞭炮垃圾照片，發文指出，辛苦買房可不是要讓「優質文化」糟蹋的，不少網友留言「空汙＋一地垃圾」、「一堆垃圾」、「台南日常，不意外」等。

台南市環保局指出，4月9日晚上11時獲報後即派員前往現場查看，查為「飛鳳殿」舉辦廟會活動，稽查當時未見有燃放鞭炮產生噪音情事，現場人員正在清掃路面中，稽查人員告知對方人員，民眾陳情事項並請對方加強注意，維護環境衛生。環保局也強調，後續會再透過民眾拍攝影帶，看是否能找到行為人究責。