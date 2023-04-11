新竹縣尖石國中長期培育體育人才，不僅在柔道、角力都有亮眼成績，田徑更是屢獲佳績，近期代表竹縣參加2023年全國原住民運動會，在田徑及傳統路跑項目就抱回3金、3銀、2銅共8面獎牌，其中傳統路跑青少年男子組前3名更是由尖石國中的選手包辦，展現堅強的體育實力，選手們也將在即將到來的全中運出賽，有望再奪金牌。

尖石國中田徑選手的訓練以中長距離為主，因此是傳統路跑、800公尺、1500公尺等項目的常勝軍。尖石國中田徑教練謝俊漢表示，為了訓練選手的心肺耐力，除了學校操場，跌宕起伏的山路更是訓練的好場地，能達到絕佳的訓練效果。

尖石國中的選手們平日訓練時間至少3小時，周六上午校方安排輔導班，希望讓選手兼顧體育及課業，賽前則會停課增加訓練時間。謝俊漢規定課業要達到一定的標準才能參賽，漸漸的學生們願意花時間學習，課業成績也有所提升。

「體育及課業都要兼顧，未來才有更多升學的選擇。」謝俊漢說，這些學生擁有與生俱來的運動天賦，透過訓練在比賽獲得好成績，但不少學生的課業卻沒辦法兼顧，為了讓他們有動力，參加比賽變成了最好的誘因。

由於交通不便或是家長忙於工作，選手們大多住在學校宿舍，為避免影響其他人生活作息，謝俊漢就近照顧選手，除了負責3餐，讓他們營養均衡，更督促他們課業學習、田徑訓練，讓他們沒有多餘時間及精力學壞走向歧途。

謝俊漢說，今年在全原運青少年男子組傳統路跑個人賽、團體賽及田徑1500公尺項目奪下3項金牌的湯承恩原本是中輟生的湯承恩，去年才轉學到尖石國中，住處穩定後，開始認真訓練，努力付出也開花結果，陸續在各大賽事奪牌。