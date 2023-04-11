北市內湖驚傳槍擊案，警方在現場拾獲15顆彈殼。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區康寧路三段75巷186弄內，10日晚間22時21分驚傳槍響，一名51歲王姓男子左小腿中彈被警消送醫急救，警方在現場拾獲15顆彈殼，發現槍手騎車前往犯案現場後，變裝穿上外送員的外套作案，現正循線追緝中。

被害的王男身分今曝光，據家屬表示，王男曾當過節目製作人，但目前已離開媒體圈。在網路上搜尋王男的資料，顯示他早期曾與沈玉琳一同製作節目，後來也曾轉往大陸做節目。但警方表示仍有待證實，目前僅知他有酒駕前科。

附近住戶昨晚聽到爭吵聲，隨即又聽到一連串疑似槍擊聲，嚇得趕緊報警，警方到場後將受傷的王男送往三總急救，醫院檢查王男左小腿間有4個傷口，無生命危險，今天凌晨5時許進行手術，警方表示，目前王男尚未清醒，因此還無法詢問案發過程及原因。

王男家屬表示，當時假冒外送員的槍手向王男問路，王男回答不清楚，不料，槍手騎車離開後，不到五分鐘又騎回來朝王男開槍，但警方對此說法存疑，認為不可能僅因問路，就朝陌生人連開15槍，懷疑背後還有其他原因。

警方調閱周邊監視器，發現嫌犯來去時都著黑色服裝，騎乘懸掛變造車牌的機車到場後，變裝換上外送員的外套，徒步前往與王男發生爭吵，然後掏槍朝其腿部開槍，隨即騎車逃離現場。