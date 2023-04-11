4月季春苗栗縣各地桐花漸次綻放，頭份市公所特別邀請大家同來頭份市後花園來個桐花小旅行，請大家一起尋找桐花小精靈，今年頭份後花園不只有桐花、茶香可賞，頭份市長羅雪珠還特別介紹國內罕見的「地湧金蓮」是由楓林吊橋附近羅姓民眾所栽植，是佛教傳說中最吉祥的花品，花型亮眼、花色金黃喜氣，百年難得一見，歡迎民眾同來賞桐觀蓮。
頭份市後花園涵括了興隆里、流東里，因地勢較高灌溉不易，所以過去至今都以種植茶葉為主，茶園密布，兼以少有開發，相較於密集開發的頭份市區，格外有世外桃源的氛圍。傳統客庄種有許多油桐，以採收油桐子煉油，因此，後花園各地都栽有油桐，每逢4月底至5月中桐花盛開時節，後花園到處可見白、黃色桐花宛如雪瀑狀的花叢盛放，並不時隨著微風四下飄散，讓人一見棄俗忘憂。
頭份市公所為了讓各地遊客能一賞後花園桐花之美，在老崎古道盡覽客庄風情，還可以到日新茶園親身體驗採茶製茶過程，特別在桐花綻發時節，推出桐花小旅行，遊程共安排4個梯次共120個名額，可獲得精美桐花帆布袋，今年更特別安排大家在老崎古道沿線尋找桐花小精靈，找到的民眾合照打卡上傳至「頭份市公所─緣頭小份」並留言後，可以獲得LinePoint點數。
頭份市長羅雪珠並特別推薦在興隆里楓林吊橋旁小山坡，有在地羅姓地主栽植了2株「地湧金蓮」目前已經開花，金蓮通體呈金黃色，花型宛如蓮花，坐地而起，非常吸睛，相傳佛陀誕生時，每走一步足下就有蓮花湧出，「地湧金蓮」與傳說切合，因此，佛教人士將「地湧金蓮」視為佛教的吉祥物，遊客前來後花園賞桐時，也可就近前往觀賞難得一見的吉祥金蓮。
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