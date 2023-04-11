4月季春苗栗縣各地桐花漸次綻放，頭份市公所特別邀請大家同來頭份市後花園來個桐花小旅行，請大家一起尋找桐花小精靈，今年頭份後花園不只有桐花、茶香可賞，頭份市長羅雪珠還特別介紹國內罕見的「地湧金蓮」是由楓林吊橋附近羅姓民眾所栽植，是佛教傳說中最吉祥的花品，花型亮眼、花色金黃喜氣，百年難得一見，歡迎民眾同來賞桐觀蓮。

頭份市長羅雪珠共同邀請大家同來頭份後花園賞桐小旅行，可獲精美的桐花帆布袋。（謝明俊攝）

苗栗縣各地桐花已漸次綻放。（謝明俊攝）

頭份市後花園涵括了興隆里、流東里，因地勢較高灌溉不易，所以過去至今都以種植茶葉為主，茶園密布，兼以少有開發，相較於密集開發的頭份市區，格外有世外桃源的氛圍。傳統客庄種有許多油桐，以採收油桐子煉油，因此，後花園各地都栽有油桐，每逢4月底至5月中桐花盛開時節，後花園到處可見白、黃色桐花宛如雪瀑狀的花叢盛放，並不時隨著微風四下飄散，讓人一見棄俗忘憂。

頭份市長羅雪珠共同邀請大家同來頭份後花園賞桐小旅行，一起來尋桐花小精靈。（謝明俊攝）

頭份市公所為了讓各地遊客能一賞後花園桐花之美，在老崎古道盡覽客庄風情，還可以到日新茶園親身體驗採茶製茶過程，特別在桐花綻發時節，推出桐花小旅行，遊程共安排4個梯次共120個名額，可獲得精美桐花帆布袋，今年更特別安排大家在老崎古道沿線尋找桐花小精靈，找到的民眾合照打卡上傳至「頭份市公所─緣頭小份」並留言後，可以獲得LinePoint點數。

苗栗縣副縣長鄧桂菊與頭份市長羅雪珠共同邀請大家同來頭份後花園賞桐小旅行。（謝明俊攝）

「地湧金蓮」花型花色都非常吉利，是國內罕見佛教吉祥物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠並特別推薦在興隆里楓林吊橋旁小山坡，有在地羅姓地主栽植了2株「地湧金蓮」目前已經開花，金蓮通體呈金黃色，花型宛如蓮花，坐地而起，非常吸睛，相傳佛陀誕生時，每走一步足下就有蓮花湧出，「地湧金蓮」與傳說切合，因此，佛教人士將「地湧金蓮」視為佛教的吉祥物，遊客前來後花園賞桐時，也可就近前往觀賞難得一見的吉祥金蓮。