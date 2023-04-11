美國今天正式認定俄羅斯不當拘留「華爾街日報」記者格什科維奇，敦促俄方立即釋放外，也代表格什科維奇對俄國加強施壓。

格什科維奇（Evan Gershkovich）是在3月29日遭到羈押。法新社報導，美國國務院異常迅速地作出這項正式決定，表明華盛頓對此案的重視。這是蘇聯時代以來莫斯科首次指控美國記者涉及間諜活動。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）「認定格什科維奇遭不當拘留」。

巴特爾說：「我們呼籲俄羅斯立即釋放格什科維奇先生。新聞不是犯罪，我們譴責克里姆林宮持續壓迫俄國的獨立聲音，不斷反對真相。」

美國總統拜登先前也在記者詢問時呼籲釋放格什科維奇。布林肯2日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時，提及格什科維奇「遭拘留是不可接受的」。

實務面來看，這項認定代表格什科維奇的拘留將交由人質事務特使卡斯騰斯（Roger Carstens）處理，為此案提供更多資源。

俄羅斯新聞通訊社7日報導，格什科維奇遭控犯下間諜罪，但格什科維奇與華爾街日報都否認這項指控，白宮痛斥這項控訴「荒謬」。

美國國務院表示，俄羅斯週末正式通知美國格什科維奇遭到逮捕，但尚未讓美國外交官探望他。巴特爾今天稍早對媒體說：「他們仍未提供領事會面，這違反他們的義務。」

路透社報導，華爾街日報出版人與總編輯表示，認定格什科維奇遭到「不當拘留，將讓美國政府投入最高層級的額外資源與關注，以讓他獲得釋放」。

美國國會2020年通過立法，列出11項標準來協助判定美國公民是否遭到「不當拘留」，包括當事人主要是因為身為美國公民而遭到針對，或者遭到逮捕是為了影響美國政府政策。

另一個因素是當事人是否遭監禁在「不人道條件」下，或者在當事人遭監禁的國家，美國使節館收到可靠通報，得知拘留美國公民只是用來當作藉口。

拜登政府已讓至少25名遭「不當拘留」的美國人獲得釋放，但仍有30多名美國公民在海外遭到不當拘留。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120411