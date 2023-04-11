法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問北京後呼籲，歐洲在台海議題上應有獨立立場，勿跟隨他國，讓華府相當震驚，引發多方撻伐，甚至有美國議員痛批他「出賣」台灣。針對各界批評，法國駐美大使館發言人昨（10）日發布連串貼文，譴責外界的砲火是「過度解讀」。

法國總統馬克宏近日呼籲，歐洲在台灣議題上勿跟隨他國。

馬克宏結束訪問北京後接受專訪要「歐洲人覺醒」，呼籲在台灣議題上不要跟隨他國議程，勿捲入美陸針對台灣的對抗之中，強調歐洲要「戰略自主」，否則就會陷入「不屬於我們危機」的「陷阱」裡，「我們不想要在重要議題上依賴他人。」

他甚至指出：「歐洲人不能解決烏克蘭危機，我們怎能令人信服地在台灣議題上說：『小心，如果你們做錯了什麼，我們會在那裡？』」

美國政治新聞網站「POLITICO」10日報導，馬克宏的一番話「震驚」華府，共和黨議員砲火猛烈，眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）痛批馬克宏的發言「令人尷尬」、「可恥」、「在地緣政治上太天真」，才剛結束訪台行程的德州共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）批評他的觀點「令人失望」，「中國共產黨對台灣的威脅，對全球權力平衡構成愈來愈大的危險。」

最直言不諱的或許要屬國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）主席史密斯（Chris Smith），他批評馬克宏發言「似乎是出賣民主台灣」，呼籲重新審視美法關係。

針對外界砲火猛烈，法國駐美大使館發言人康夫勒（Pascal Confavreux）10日晚間發布連串推文，反擊外界「過度解讀」，他強調法國對台灣的立場並未改變，澄清馬克宏的實際說法是：「如果我們不能結束在烏克蘭的衝突，我們在台灣議題上還有什麼可信度？我們為了烏克蘭的和平與穩定尋求與中國接觸，而台灣議題顯然出現在他與習主席的對話中。」

It is an understatement to say that there have been some over-interpretations. Pres. #Macron has always been very coherent on all the issues at stake: refuse the logic of bloc vs bloc, work towards #European autonomy, avoid confrontation in the #IndoPacific. — Pascal Confavreux (@P_Confavreux) April 10, 2023

Our position on #Taiwan has not changed either. What the Pres is saying: if we cannot end the conflict in #Ukraine, what credibility will we have on Taiwan? We seek to engage with China for peace&stability in Ukraine. And the Taiwan issue obviously came up in his talks w/Pres Xi. — Pascal Confavreux (@P_Confavreux) April 10, 2023

康夫勒重申，馬克宏對所有重要議題的態度都是一致的，包括拒絕集團與集團對抗的邏輯、尋求歐洲自主、避免在印太地區發生對抗，強調美國是法國共享價值觀的盟友。

他說歐洲相當關切北京在許多方面的行為，歐盟執委會將中國大陸列為「系統性競爭對手」，但同時也視北京為處理全球問題的合作夥伴。

As in his past trips, and in trips by almost all foreign leaders to #China, Pres. #Macron was accompanied by a balanced groups of CEO’s of startups, SME and large groups. Among the agreements and contracts signed many will contribute to the decarbonation. — Pascal Confavreux (@P_Confavreux) April 10, 2023

他說法國與中國的雙邊貿易額為900億歐元（近新台幣3兆），相較之下，2022年美中雙邊貿易額達6900億美元（約新台幣21兆），「如同歐盟執委會主席所說，法國一直相當警覺，在對中國大陸的經濟依賴上並不像其他國家那樣暴露。」

As other Europeans, and as Pres. Of the #EU Commission was saying, #France has been vigilant and is not as exposed as others in terms of economic dependence on #China (communications for instance). — Pascal Confavreux (@P_Confavreux) April 10, 2023

康夫勒也在貼文中強調，「建立歐洲主權對美國來說是好事」，歐盟有更強的彈性，能發展貿易工具捍衛自身利益。他在最後一則貼文中指出，「當美國提升在亞洲的存在時，歐洲只是在增強悍衛自己周邊的能力。」

Building #European sovereignty is good news for the #US. The #EU has a stronger resilience, developed trade instruments to defend own interests (such as anti market-distorting foreign subsidies in spring 2022, anti-coercion mechanisms against predatory trade pressures last mo)... — Pascal Confavreux (@P_Confavreux) April 10, 2023