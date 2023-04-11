Paul Pierce out of his damn mind on IG Live pic.twitter.com/AhGXnM6l2m — Barstool Sports (@barstoolsports) April 3, 2021

名人堂球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）在兩年前，也就是2021年4月初遭到美國運動媒體巨頭ESPN開除，他因為在IG自拍「娛樂影片」而觸犯了公司的禁忌。影片中他找了幾個艷舞女郎來開趴，自己還一邊喝酒抽大麻，雖然他沒怨恨ESPN，但回想起來他仍覺得沒做錯什麼。

皮爾斯在播客節目《I Am Athlete》說：「我因為這樣被開除？我因為一點娛樂活動遭到開除，我在玩牌，這是我兒子的生日，有女孩伴舞，我們在抽大麻，我做錯了什麼？」皮爾斯的一切行為都合乎當地法規，包括吸大麻（在加州合法）。

主持人馬歇爾（Brandon Marshall）揶揄他說「這很像性愛派對啊」，皮爾斯說「我們只是在玩牌而已。」大家還拿灰熊莫蘭特（Ja Morant）在脫衣舞吧的直播亮槍事件來相比，皮爾斯自嘲沒有像莫蘭特那樣脫掉上衣，影片裡也可看見他和幾個朋友確實在打牌。莫蘭特最後被NBA禁賽8場，皮爾斯則是丟掉了工作。

ESPN高層質問皮爾斯的時候，他也沒有辯解。皮爾斯說：「就是你們看到的這樣，身旁是我的朋友，一切都合法，而且那不是我的房子。他們畢竟是迪士尼，他們有一套道德規範，他們說我的行為很不道德。」主要還是皮爾斯的行為拖累了公司形象，ESPN的母公司20多年前被迪士尼收購。皮爾斯說，他唯一的遺憾是不該讓自己的女兒經歷這種事，儘管他並沒有違法行為。

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