搶母親節孝親商機，85度C打「顏質牌」、一口氣推出6款母親節主題蛋糕，造型有繽紛典雅的花束蛋糕、媽媽典藏的馨愛珠寶盒、和象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線，款款絕美顏值又兼具口感，特別採用源自法國的頂級天然保虹果泥。4月13日起至5月11日門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話可自動再抽iPhone 14 Pro、dyson 吹風機、SK-II 保養組、三宅一生手提包、Philips瞬熱濾淨飲水機等，消費越多，中獎機會越大。預計全台母親節檔期可售出約21萬個蛋糕。

85度C根據大數據分析指出，送給媽媽的蛋糕，除了美味還要「高顏質」，85度以「花漾獻禮」為主題一口氣推出6款高顏質造型主題蛋糕，民眾可以依照媽媽的喜好，挑選不同主題蛋糕傳達心意。搭配專屬母親節蛋糕盒，外盒可以讓民眾DIY心意卡片，把想對媽媽說的話全部記錄下來，表達謝意。

「珍馨花漾」6吋85折價510元，標榜清新典雅、浪漫多層次的玫瑰花束，這一回搖身一變成了母親節蛋糕，肯定是獻給媽媽最甜蜜的花束。上頭朵朵粉色鮮奶油小花，嚴選添加進口動物性鮮奶油，香草甘納許同樣使用進口動物性鮮奶油，巧克力夾帶著濃郁奶香，夾層夾入Q彈布丁和鮮奶油，甜蜜滋味絕對令媽咪愛不釋手。

「甜蜜手中線」蛋糕6吋85折價490元。香草戚風蛋糕上維妙維肖的針線與鈕扣，隱喻慈愛的母親用手中的絲線，為遊子縫製身上的衣服，而孩子永遠都是媽媽的牽掛。蛋糕內餡則是莓果慕斯及森林莓果布蕾，採用法國Boiron草莓及黑醋栗果泥，檸檬餡添加黃萊姆果泥，風味酸甜爽口又清甜！最外層包覆的香草白巧克力慕斯選用頂級比利時白巧克力和進口動物性鮮奶油。

「 馨愛珠寶盒」8吋85折價720元，仿真度超高的心型珠寶盒，表面精緻的雕花，盒內裝著大小不一的仿珍珠和水果，最上層的莓果巧克力慕斯嚴選使用頂級比利時白巧克力、進口動物性鮮奶油及法國Boiron黑醋栗和草莓果泥，內餡的百香布蕾則添加法國Boiron百香果果泥，酸酸甜甜提升馥郁滋味香氣，最後以玫瑰花瓣醬點綴於夾層。

「愛的獻禮」8吋85折價680元，標榜是還原度超高的精緻禮物盒，搭配一旁的愛心與玫瑰花，把這顆蛋糕當作禮物母親節獻給媽咪！芒果百香奶餡及芒果檸香慕斯嚴選使用法國Boiron芒果及百香果果泥，香氣十足卻清香爽口，香草白巧克力慕斯添加進口動物性鮮奶油，最後擺上香甜新鮮水果，香甜滋味反覆席捲舌尖上的味蕾，必吃指數百分百。

「摯愛玫瑰」8吋85折價690元，盛開的巧克力玫瑰裝飾，象徵著媽咪是每個家庭的摯愛。以香草戚風蛋糕為主體，中間夾上北海道香草牛奶布蕾，添加進口動物性鮮奶油及北海道煉乳，奶香濃郁滑順綿密，覆莓卡士達餡嚴選使用法國Boiron草莓果泥。

「莓瑰花園」蛋糕10吋85折價1,200元。精緻的巧克力玫瑰花在蛋糕上盛開綻放，象徵著家庭幸福美滿。強調鮮奶油添加完美比例的頂級比利時巧克力及進口動物性鮮奶油，搭配著黑櫻桃及卡士達餡，巧克力薄片點綴著味蕾，口感豐富奶香濃郁。