日前有網友抱怨來台南玩2天1夜，竟花費1萬3000元，直呼國旅好貴不如出國，引發網民議論。台南市政府觀光旅遊局為此特別推出《我挺你 超值玩翻台南》台南遊程徵件計畫，以1個人1萬3000元為上限，規畫台南2日自由行遊程，活動總獎金高達4萬元，第一名可獲得1萬3000元的旅遊基金。

黃偉哲11日偕市議員沈家鳳、王宣貿、陳皇宇等人，一同宣布徵件活動開跑；黃偉哲說，這幾年台南觀光旅遊發展成果有目共睹，但還是想告訴來台南旅遊的人如何花小錢又得到大樂趣，感謝網友拋出這個議題，讓大家有機會分享既豐富又划算的台南之旅。

市府觀旅局說明，《我挺你 超值玩翻台南》將於徵件後，先篩選出人氣前20名之投稿遊程，再透過專家委員書面評選及網路票選成績，選出《最佳行程獎》5名以及網路票選獎5名，總共10個獎項，其中專家委員書面評選佔70％、網路票選佔30％。

市府觀旅局表示，這次活動總獎金4萬元，《最佳行程獎》第一名旅遊基金1萬3000元、第二名旅遊基金8000元、第三名旅遊基金5000元、佳作2名各獲2000元；另外，《網路人氣獎》的人氣獎5名，各可獲得獎金2000元，歡迎各路旅遊達人提供私房旅遊祕笈勇奪獎金。