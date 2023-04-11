兩名竊嫌先偷車再開去偷工業用具，粗估總價超過數十萬元。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

兩名竊嫌在新竹地區到處偷車。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

吳姓毒蟲及友人呂男兩人為掩人耳目行竊，專挑新豐、湖口與新埔等夜間人煙稀少之處竊車，改掛其他車牌後，開著贓車去偷竊怪手、堆高機、電纜線及鐵材等工業用具，新竹縣警方接獲報案後成立專案小組，追查吳、呂2人涉案嫌疑重大，近日將吳男拘提到案，並起出身上毒品及吸食器，另呂男也拘提到案，全案移請新竹地檢署偵辦，並向法院聲押獲准。

新竹地區近日發生多起汽車失竊案件，造成民眾重大財產損失，警方接獲被害民眾報案後，由刑事警察大隊、新湖、新埔分局等組成專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，經深入追查鎖定吳姓、呂姓等2人涉案嫌疑重大，於上月底執行收網行動，陸續將2名犯嫌緝捕到案，全案順利偵破。

吳男、呂男為變賣贓物換錢花用，專挑新豐、湖口與新埔等夜間無人看管之工業地或產業道路等人煙稀少處下手，藉此規避警方查緝，作案手法為竊取被害人自小客車，將車牌取下後改懸掛其他失竊車牌，並駕駛失竊車輛前往偷竊怪手、堆高機、電纜線及鐵材等工業用具，嚴重侵害民眾財產安全。

竹縣警方表示，犯嫌犯案車輛雖均懸掛失竊車牌，但專案小組連日調閱路口監視器影像，分析比對作案車輛車行軌跡，成功掌握犯嫌身分及藏匿處所，獲悉涉案範圍遍佈大新竹地區，估計遭竊工業用具總價逾新台幣數十萬元。

經專案小組向新竹地檢署及新竹地方法院聲請拘票及搜索票獲准，3月28日於吳男住居所將他拘提到案，並查獲他身上安非他命及吸食器等證物，另呂男於4月6日拘提到案，全案業已移請新竹地檢署偵辦，吳、呂2人經承辦檢察官向法院聲押獲准。