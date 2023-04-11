法新社報導，紐波特紐斯（Newport News）檢察官辦公室聲明表示，這名男童的母親泰勒（Deja Taylor）除了依這項重罪遭起訴外，大陪審團也控訴她「魯莽留下裝有彈藥的槍枝而危害兒童的輕罪」。

泰勒的律師艾倫森（James Ellenson）表示，他的委託人「將於本週稍晚自首」。

紐波特紐斯檢察長葛溫（Howard Gwynn）表示，他正在調查這起廣為人知的槍擊案，將要求任命一個具有廣泛調查權的公民所組成的「特別大陪審團」，來檢討學校對維安的安排。

根據警方的說法，這名小學1年級男童1月6日從書包掏出母親合法取得的9mm金牛座（Taurus）手槍，並朝他的老師茲沃納（Abigail Zwerner）開槍。

25歲的茲沃納因手部、胸部受傷，住院治療兩週。

這名男童的家人在事發後不久發出聲明表示，男童有「嚴重的殘疾」，那把手槍則已被「保管」在家中。

據說事發前，曾有另一名學生警告校方說這名男童帶槍上學，但警方並未接獲相關通報。

茲沃納4月初對校方人員提起民事訴訟，並要求4000萬美元的賠償。她指控校方沒有約束男孩的暴力行為，而且沒有對另一名學生的事前警告做出因應。

有將近4億把槍枝流通的美國經常發生校園槍擊事件，最近的一起悲劇發生在3月底，當時有3名9歲學童和3名成人在田納西州納希維爾（Nashville）的私立教會學校中遇害。

雖然涉及年幼兒童在家不當使用槍枝的意外在美國屢見不鮮，但10歲以下孩童犯下校園槍擊案卻相當罕見。美國研究人員瑞德曼（David Riedman）彙整的資料庫顯示，自1970年代至今，只有15件這樣的事件。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120411