為提供警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）便民申請措施，警政署利用數位發展部「個人化資料自主運用」（MyData）平台，11日起新增「網路申請、郵寄領證」的服務，民眾可利用手機或電腦線上申請，並透過MyData平台線上核驗身分及利用信用卡線上繳費，經各地方警察局審核製證後，以郵件寄達。如此可省去填寫申請表、臨櫃申請及取件的時間，警政署歡迎國人多加使用。

警政署表示，即日起民眾無須出門排隊申辦警察刑事紀錄證明，申請人只要利用網路申請及透過數位發展部MyData平台核驗身分後，即可自動將個人資料帶入警察刑事紀錄證明申請系統。

現在申領良民證，可「網路申請、郵寄領證」。（警政署提供）

之後填妥資料且完成信用卡線上繳費後，各受理端的直轄市、縣市政府警察局即進行審核及製證作業，並以掛號郵件寄達民眾指定地址。民眾在家領證，節省舟車往返、臨櫃辦理、繳費及身分驗證之時間，以網路代替馬路，達到網路申請，郵寄領證的目的。

警政署指出，民眾如對良民證申領便民新措施，有任何疑問，可至警政署全球資訊網(www.npa.gov.tw)「線上申辦／警察刑事紀錄證明書（良民證）」項下問答集查詢申請方式或逕洽網站中所列各直轄市、縣（市）政府警察局外事科（連江縣、金門縣警察局請洽行政科）。

至於有關數位發展部MyData服務相關問題，請於該部「個人化資料自主運用(MyData)平臺」查詢，網址： https://mydata.nat.gov.tw/，可撥打客服電話0800-009-868，或電郵[email protected]洽詢。