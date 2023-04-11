大陸國家統計局11日網站公告，3月生產者物價指數（PPI）年減幅2.5％，除呈現連6月衰退外，也成為近3年最大單月減幅。同時在降幅較上月擴大1.1個百分點之後，跌幅也已是連三個月擴大。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，3月的年減幅2.5％創下近3年來最大降幅，背後主要的短期原因是2022年俄烏戰爭給大宗商品帶來的高基數效應。考慮到世界主要經濟體增速放緩和全球貿易疲弱，以及大陸有效需求尤其消費、房地產投資的復甦仍偏緩慢，未來一段時間內PPI仍有較大可能承壓並延續弱勢運行。

根據第一財經報導，3月PPI下降2.5％，主要受上年同期石油、煤炭、鋼材等行業對比基數走高影響。其中，生產數據價格下降3.4％、降幅擴大1.4個百分點；生活數據價格上漲0.9％、漲幅回落0.2個百分點。

在主要行業中，進口依賴度較高的石油、有色金屬及相關行業價格下降較多。其中石油和天然氣開採業價格下降15.7％，降幅擴大12.7個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業價格由上月上漲1.7％轉為下降6.1％。