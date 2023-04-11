44歲吳姓男子過去就因酒駕被吊銷駕照，日前他無照駕駛，開車準備返家，還開著窗抽煙吞雲吐霧，員警立即攔下盤查，卻發現他雙眼布滿紅絲、身上散發濃厚酒氣，他坦承有飲酒，經酒測測得0.25毫克，全案詢後依公共危險罪移送至高雄地檢署偵辦。

小港分局交通分隊員警於8日下午3點多行經港區鳳鳴路時，發現44歲吳姓小貨車駕駛開著窗抽菸，警方盤查過程中，但他雙眼布滿紅絲，他最後才坦承昨日有飲酒，警方以酒精感知器測試仍有酒精反應，立即對吳男實施酒精濃度測試，測得酒測值0.25毫克。

吳男得知後當下央求警方再放他一馬，不過，他其實之前就因酒駕，駕照早已被吊銷，如今又無照上路，罪加一等，全案詢後依公共危險罪移送至高雄地檢署偵辦。

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