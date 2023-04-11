台南地檢署檢察官黃睦涵，任職士林地檢署期間，偵辦西雅圖咖啡涉嫌摻入低價豆案時，涉與業者劉增祥以手機互加LINE好友，並私下聯繫，甚至對方來電請託關說未予通報，法務部檢察官人事審議委員會認為黃的行為，影響檢察機關形象，決議核予警告之行政監督處分。

黃睦涵過去在士檢任職期間，算是明星級檢察官，偵辦過不少食安民生案件，他曾辦過陳姓富商違法偷飛Robinson-R22直升機案，依《民航法》起訴陳男並沒收直升機，後來士檢將直升機捐贈給虎尾科技大學飛機工程系，黃代表士檢出席捐贈儀式。台灣高檢署拍攝微電影《尋找正義》也找黃飾演法官一角。

西雅圖咖啡2019年遭踢爆「100％阿拉比卡豆」商品中，混有廉價的羅布斯塔豆，藉此出售，不法獲利超過1800萬，士林地檢署起訴負責人劉增祥，士林地院一審依食安法，判劉增祥6月徒刑，得易科罰金54萬、緩刑2年。

但去年劉爆料，案件偵辦期間，承辦檢察官黃睦涵跟他私下加LINE好友，還藉機喬案，告訴他只要認罪、繳回不法所得1000萬再加2000萬公益捐，就可獲得緩起訴處份，他信以為真照辦，不料黃後來還是依食安法將他起訴，推稱「比我大的決定的」，引發輿論譁然。

法務部檢審會認為，黃睦涵任職士檢期間，涉與已有選任辯護人之被告以手機互加LINE好友，並陸續與被告私下聯繫，且被告來電請託關說未予通報其長官及政風單位，客觀上足以令民眾對檢察官執行職務能否公正、無私產生質疑，影響檢察機關形象，決議核予警告之行政監督處分。

另檢審會認為，橋頭地檢署檢察官靳隆坤因去年9月22日、11月3日蒞庭遲到及同年10月18日無法蒞庭未先通知主管，行為欠妥，決議核予發命令促其注意之行政監督處分。

靳隆坤曾就讀屏東農專、中興大學，司法官學院42期結業，原服務高雄地檢署，2016年轉任橋頭地檢署公訴組檢察官，2020年他遭檢舉到橋頭地院執行公訴業務時，不但沒專心論告，還當場拿出報紙在法檯上翻閱，甚至滑手機，檢審會曾決議予以警告處分。