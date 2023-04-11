法國總統馬克宏「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起抨擊。外交部今天表示，法國政府曾多次在國際場合關切台海和平穩定，其戰略報告也提及中國的軍事威脅，這是「法國一貫的主張及立場的延續」。

馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程於總統專機上接受媒體訪問，表示歐洲要避免因台灣議題而被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸，並說這是他對北京採取非對抗的策略之一。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會上表示，法國與英國3月曾強調台海和平穩定重要性，呼籲以和平方式處理兩岸議題。

劉永健指出，2021年法澳2+2部長會議、2022年法日2+2部長會議，以及2022年法國新版印太戰略與國家戰略報告，皆曾多次提及中國軍事威脅台海情形，這是「法國一貫的主張及立場的延續」。

此外，30多位「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）國會議員發聲明強調，馬克宏的涉台言論不代表歐洲，且將盡力確保北京對台灣的進犯立場會從國際社會上收到它應得的敵對回應，對馬克宏發言感到失望。

劉永健說，外交部注意到來自15國、30多位「對華政策跨國議會聯盟」國會議員連署挺台，聲明提到「必須抵抗任何片面改變現狀的企圖，且台灣民主聲音必須被尊重」，外交部表達感謝。（編輯：林淑媛）1120411