巴金森氏症是常見的神經退化性疾病，好發於60歲左右病患，而今(11)日為「世界巴金森氏症日」，台北科技大學特別舉行記者會，表彰罹患巴金森氏症的榮譽教授林宏裕，成功開發創新治療方法，即透過低能量近紅外線光療(PBM)活化受損細胞，同時補充氫水，以避免細胞被過度破壞而老化，從根本解決多巴胺神經元障礙問題，雙和醫院臨床研究也證實其有效性，研究成果已發表在國際醫學期刊《Medicine》。

根據WHO統計數據，全球有超過850萬人罹患巴金森氏症，造成580萬人餘生失能、近33萬人死亡，嚴重程度逐年加劇，因此列入神經系統疾病全球行動計畫重點。根據健保資料庫最新統計，全台亦有近8萬名巴金森氏症患者，且人數逐年成長。

雙和醫院神經科主治醫師鄔定宇表示，巴金森氏症是由於腦部黑質組織中的神經細胞受損、死亡，導致負責神經傳導的多巴胺分泌不足，進而引發運動障礙，現有治療多以補充多巴胺藥物或物理復健為主，以維持患者的日常生活能力為目標，但僅能減輕症狀，無法解決源頭問題。

巴金森氏症過往數十年來治療無法突破，雙和醫院神經科主治醫師洪千岱提到，隨著疾病進程、藥效波動，患者往往需要增加藥量，副作用隨之增加。且一旦過了藥物蜜月期，藥效容易出現波段起伏，當多巴胺濃度過高時、患者容易產生四肢不自主亂動「異動症」現象，而當體內多巴胺濃度過低時，患者卻變成意識清晰、但身體無法動彈的「斷電」狀態，不僅十分困擾也很危險。

雙和醫院醫師胡朝榮分享，曾有巴金森氏症患者因藥效波動，在過馬路時突然「凍住」、差點發生車禍，除了藥效起伏、無法自主控制身體，患者還可能出現姿勢型低血壓、突然昏倒等狀況，甚至患者晚期常以輪椅代步、逐步走向失能。

有「台灣愛迪生」之稱的台北科技大學榮譽教授林宏裕，迄今累積數十項發明與專利，更投身公益50年，曾於2010年榮獲《富比世》雜誌亞洲慈善英雄排行榜，沒想到卻在同一年罹患巴金森氏症，從此開啟深受藥物副作用困擾與輪椅代步的生活。

有感於巴金森氏症的治療限制，林宏裕投入7年時間研究，最終成功開發創新治療方法，透過低能量近紅外線光療(PBM)活化已受損的細胞，同時補充氫水以避免細胞被過度破壞而老化，從根本解決了多巴胺神經元障礙問題。

雙和醫院臨床研究也證實其有效性，連續兩週使用下，早晚各15分鐘的治療，改善了17名巴金森氏症患者的運動障礙問題，有機會就此擺脫輪椅、恢復自主行動能力。接下來也將展開大型臨床研究，期待能及早讓此療法成為巴金森氏症的治療新選擇。