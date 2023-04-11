女星阿諾因主持美食實境節目走紅，之後接續在其他節目中擔任助理主持，而活潑外向的她也常受邀到各綜藝節目當來賓；日前她在節目中自爆，過去曾遭外景節目主持人兼製作人伸手進她內衣裡襲胸，讓她當場嚇傻，事後仍感到不適的她才選擇辭職。

阿諾先前在節目《單身行不行》中分享自己剛踏入演藝圈時，經由朋友介紹到一個地方台擔任外景主持工作，但經驗不足的她剛開始出去錄影時，不知道面對鏡頭或開場時該說什麼，而該節目的製作人兼主持人，都會在半夜到她的房間敲門說要教阿諾怎麼在這一行快速熟悉，並邀請阿諾到大家房間玩「國王遊戲」，但她之前並沒有玩過，沒想到她竟眼睜睜看著女企劃輸了遊戲後，就坐在攝影大哥身上跳舞，嚇得她當場就逃跑了。

不過，該名主持人仍不死心，經常以各式各樣的理由敲門進到她房間，剛開始對方會請她站在旁邊表演練習隔天的開場，之後對方竟以「培養默契」的名義要牽她的手，而她當場也明確拒絕對方，但對方又改口說希望彼此要像朋友般自然打鬧「所以他就開始會打我屁股、拍我這樣子，就會很不舒服」。

阿諾透露當年該主持人經常來敲她房門，並邀請她玩國王遊戲。（圖／擷取自阿諾IG）

接著，對方又提出想和她玩國王遊戲，某一次她實在拗不過才答應玩「然後我就輸了，輸了之後他說『我會再跟你講你要做什麼懲罰』」，之後對方居然在回台北的途中表明「他要執行國王遊戲，你要給我捏一下你的胸部」對此，阿諾無奈表示，由於當時車上都是男生「我就『喔』啊，那我能怎麼樣？因為我輸了，我輸啦，我願賭服輸」原想說對方只會抓一下就算了，結果「他就手就伸到我的衣服裡面、伸到我的內衣裡面」讓她當場嚇傻「我也不知道多久，我就說夠了，之後整個人縮在旁邊」之後到台北她也不敢跟當時的男朋友訴苦，於是選擇不揭穿，最後也提出離職，倘若家人若問及原因，她也只說因為要上山下海。

直到有天，哥哥開車時碎念她「沒有毅力」，加上當時的男友也說她是「草莓族」，讓她受不了把事情全說出來，她表示，哥哥聽完當下並沒有講話「我覺得他很震驚，但是我哥哥之後，如果有男生讓我不舒服，他都會稍微保護我，他那時候也是過了好幾天跟我說『以後遇到任何委屈的事要求救』」。

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