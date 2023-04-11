疾病管制署今天公布，國內新增2例本土猴痘個案，分別為新北30多歲男性及高雄20多歲男性。目前國內累計25例猴痘確定病例，除本次新增2例仍住院隔離治療外，其餘23例皆已康復出院。疾管署發言人羅一鈞表示，目前持續研議確診者在家隔離方案，預計下周二公布。

疾管署今（11）公布國內新增2例本土猴痘（Mpox）確定病例，分別為北部30多歲及南部20多歲本國籍男性，發病日分別為今(2023)年3月30日及4月4日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於4月7日及4月9日確診，因2例個案近期無出國旅遊史，故研判為本土個案。

2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者5名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自2022年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例，包括18例本土及7例境外移入。

疾管署副署長羅一鈞說明，除了本次新增的2例個案之外，其餘23例皆已出院。目前疾管署正在研議確診者在家自主健康管理方案，已和地方政府取得共識，預計本周四和民間團體討論，可望於下周二公布確定方案。

疾管署昨（10）下午開放已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每周一至周五上午9時至下午5時（週末及例假日不開放）至猴痘疫苗接種意願登記平臺（https://mpox.cdc.gov.tw/）登記。目前全國各縣市共50家合作醫院可提供接種服務，可服務人數亦增加至3萬人。

疾管署統計，截至4月10日共計完成2052人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種30人及暴露前預防（PrEP）接種2022人，符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1961人。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。