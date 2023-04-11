隨著季節交替，除了氣溫漸漸回暖，各式鮮甜蔬果也紛紛搶市。看好外食族同樣搭上健康風潮，超商在鮮切水果方面推陳出新，小份量好攜帶，同時可依照個人喜好找到喜愛的水果，不再只有單調的香蕉可選，現還有第二件8折、集章優惠等替消費者省荷包。

全家即日起至5月2日推出國產截切水果集章趣活動，有機會靠集章兌換「金鑽鳳梨切盤」。（全家提供）

全家長期運用通路優勢積極推廣在地農產，販售的鮮切水果種類多元，免處理、已切片的鮮切水果盒(杯)包含金鑽鳳梨、珍珠芭樂、黑珍珠蓮霧等，即日起至5月2日更推出國產截切水果集章趣活動，凡於活動期間購買鮮切水果盒(杯)，即可獲得1章，買金鑽鳳梨系列還可加贈1章，集滿3章可兌換金鑽鳳梨鮮切盒、集滿5章可換大盒裝金鑽鳳梨切盤。

迎接每年3月下旬「金鑽鳳梨」產季，7-11現已於實體門市販售「OPEN將-金鑽鳳梨切片」，商品外盒特別以最愛吃鳳梨的OPEN將童趣設計，鳳梨採收後全程低溫配送，以確保品質穩定，切片規格方便外食族隨時品嚐、不沾手，帶來初夏酸甜多汁的絕佳風味，並標榜採用國際級認證的專業實驗室進行農藥殘量檢驗，通過多項檢驗才可於實體門市上架，此次進一步引進「產銷履歷驗證」蔬果商品來源可溯源且低碳足跡，商品標示有QR code可追溯產地及種植者，確保消費者吃的安心，自4月19日至5月16日間可享第二件8折優惠。

7-11 i划算平台也自即日起陸續上架多款產銷履歷認證的水果禮盒，包含金鑽鳳梨、小春木瓜等蔬果，從產地、栽種過程、加工包裝、驗證機構均有完整生產資訊，品牌透露25至55歲的女性是蔬果商品的主力購買客層，光是去年全年就有百萬人次透過該平台線上下單。