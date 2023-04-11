彰化縣八卦山脈進入桐花季節，彰化縣政府今天在員林市藤山步道宣傳「2023桐花祭－美好彰化幸福桐遊」系列活動，由小小舞者扮成的桐花小仙子在桐花樹下翩然起舞，邀請全國鄉親到彰化來趟油桐花輕旅行，感受雪花飄飄的桐遊趣。

漢心舞團的小小舞者扮成可愛的桐花仙子。（孫英哲攝）

彰縣府上午聯合員林市公所、彰化市公所、芬園鄉公所、彰化市福田社區、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區以及彰化縣貓羅溪畔客家文化協會，一同宣傳今年度的桐花祭系列活動。

彰化縣長王惠美指出，今年桐花祭將自4月15日起至4月30日展開，活動內容包含桐花小旅行、伯公祭儀、實境解謎、圓滿桐花饗宴、桐花市集、賞桐接駁車以及各式藝文演出；另外，現在也是蜀葵花及花旗木的花期，開得十分漂亮，來到彰化就可以欣賞到各式各樣的花卉盛開。

目前彰化八卦山脈的桐花已陸續綻放，宣告一年一度的桐花祭正式開始，彰化縣的桐花祭系列活動也將陸續展開，各鄉鎮的的活動各具特色，其中彰化市福田社區「漫漫散步桐花林．福田桐花小旅行」，可以悠閒漫步桐花林及探訪百年樟樹群。

彰縣府在員林市藤山步道舉辦桐花祭宣傳活動。（孫英哲攝）

芬園鄉溪頭社區「桐心協力．賞桐遊童趣」，可以讓民眾品咖啡、賞桐花，體驗洗愛玉及葉子拓印；芬園鄉德興社區「德興社區賞桐農遊趣」，讓民眾了解友善農業，撿雞蛋及手作荔枝芋頭粿；彰化縣貓羅溪畔客家文化協會「童言桐語藝騎遊客庄」，可以騎單車遊客庄賞桐花。

彰化縣員林市藤山步道桐花已陸續盛開。（孫英哲攝）

自4月22日起至4月30日止，員林市藤山步道規畫圓滿桐花饗宴，每日上午10時至12時及下午2時至4時，在桐花樹下安排音樂演出或體驗活動；另外，4月 22日及23日下午7時30分在員林市圓林園有長榮交響樂團及身聲劇場進行大型表演，各項藝文演出均免費。

為進一步推廣彰化的美好，彰縣府還與旅行社合作，自4月15日至4月30日辦理「桐遊彰化小旅行」，有美食織襪快樂行、花團錦簇逍遙遊、農村漫遊輕鬆行等3條路線，可以讓民眾更深入了解在地的人文風情。