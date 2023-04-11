國民黨立委洪孟楷今天收到一封詐騙集團以汽燃費欠繳的簡訊，簡訊還附上可疑網址連結。他一查新聞，發覺從昨天開始陸續都有人收到，但令人覺得存疑的是，政府部門不是說已經有跟電信公司取得管道，事發24小時了，為何還不能阻止這樣的詐騙訊息持續散播。難道真的要等被騙了、錢沒了，才來震怒關心？

洪孟楷昨在臉書揭發，為處理猖獗的詐騙事件，蔡政府在去年提出打詐國家隊，整合警察、通信與數位部門進行防詐，結果警方針對個資外洩案發函給其餘部會，裁罰數竟是「0」。洪孟楷今再次在臉書發文批，立院內政委員會昨才討論反詐騙，今天就又大規模詐騙訊息瘋傳，詐騙集團如此囂張，政府還能放任不管嗎？昨天無論是內政部長、警政署長也都信誓旦旦要打擊詐騙，今天卻有大規模的汽燃費詐騙訊息瘋傳，寫的煞有其事，稍不留意真的會陷入詐騙集團的陷阱；而人人都能收到詐騙訊息的當下，詐騙集團的囂張，就來自政府部門的怠惰。

洪孟楷質疑，政府部門聲稱已有跟電信公司取得管道，但事發已24小時，為何還不能阻止這樣的詐騙訊息持續散播？難道真的要等被騙了、錢沒了，才來震怒關心？

洪孟楷指出，蔡政府去年8月成立打詐國家隊到現在，橫向溝通聯繫有無發揮效力？他並直言，防止詐騙最好的辦法，就是源頭管理、阻絕開端，才不會讓惡徒持續知法犯法。最後，洪孟楷也呼籲，政府應動用一切政策工具跟手段，拿出具體行動，別再只是美化數字。