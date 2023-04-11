一名網友稱朋友的12歲女兒日前與一名男網友私下聊天，男網友說「被別人X你的穴穴，還是我X你的穴穴」，女孩說「老公救命（看到老公，掙扎）」等煽情內容，家長發現後警告男方，對方還說自己是網紅，不怕報警，原PO公開訊息內容呼籲家長要多注意孩子聊天對象，避免色狼有機可趁。

該網友在臉書「爆料公社」公開數張對話截圖，一名徐姓男子在Instagram和臉書訊息與一名12歲女童聊天，對話內容相當鹹濕猥褻，像是男子會說「走去路上被別人看到然後X穴穴」、「被別人X你的穴穴，還是我X你的穴穴」，女童回應「老公救命（看到老公，掙扎）」、「你插我的穴穴」。

男子還傳訊息對女童說「罰你的下面然後X進去…X緊你，你說咬我下面？」女童回應「啊啊（掙扎），放…放開」，原PO說他的朋友後來發現女兒的對話後，私下警告男子，男子卻說去告，稱自己是網紅不怕人知道；原PO發文呼籲家長平時應多注意未成年小孩的聊天內容，避免孩子網路交友受騙。

原PO提到，近期女大學生赴緬甸事見已經夠讓做家長們頭痛，希望家長要多多注意孩子的聊天對象，若孩子有拍猥褻不雅照片，應馬上蒐集證據報警提告；其他網友留言「也太噁心」、「如果有傳圖片，就一定要報警」，不過也有不少人要求原PO公開完整對話內容。