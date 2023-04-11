這個名為「Project NextGen」的政府投資計畫，旨在強化預防未來可能帶來威脅的各種冠狀病毒，包括引發這場大流行病的新型冠狀病毒COVID-19。

美國衛服部發言人表示，雖然我們的疫苗在預防重症和死亡方面仍然非常有效，但在減少感染與傳播方面的能力已經逐漸減弱。新變種病毒和免疫力的流失可能在未來幾年繼續挑戰我們的醫療保健系統。

根據這項新計畫，拜登政府將至少砸下50億美元與民間部門合作。這類似於前總統川普執政時期推出的「神速行動」（Operation Warp Speed），該計畫在2020年加速新冠疫苗的開發和配送。

拜登政府官員表示「Project NextGen」將透過官民合作，加速及簡化新世代疫苗與療法的開發。

衛服部發言人表示，這項以衛服部為根據地的項目將協調跨政府合作，並與民間部門共同推進一系列新疫苗和療法的開發，這項計畫將涵蓋所有開發階段，從實驗室研究、臨床試驗到疫苖和療法的交付。

此外，這項計畫還將聚焦於開發對新的新冠變種病毒具有防禦力的長效型單株抗體（monoclonal antibody），以及開發可以預防多種不同冠狀病毒的廣用型疫苗。同時，透過這項計畫，美國政府尋求加快開發能產生粘膜免疫（mucosal immunity）、經由鼻子給藥的疫苗，以顯著降低病毒感染與傳播率。