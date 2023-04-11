25歲蘇姓男子今天上午從台北分監押解到桃園地院開庭，庭訊結束後，法官諭知撤銷通緝，但提解法警誤解法供意思，將蘇男放走。法警室發現錯誤，趕緊通報。警方沿路追查，在蘇男女友迴龍住處將其帶回，桃園地院也道歉坦承疏失。

蘇姓男子因槍砲案遭到通緝，後來在新北市落網，因他案在台北分監執行。今天移送到桃園地院開庭，結束後，法官諭知撤銷通緝，但法警以為蘇男撤銷通緝後，蘇男回歸自由，就直接將蘇男放走。蘇男徑直搭乘計程車離開，並到迴龍找女友。

但法警室發現，蘇男庭訊結束後，應該解還台北分監，一查才發現蘇男竟被出庭的法警放走。法警室趕緊通報，並請桃園警分局協助逮人。警方一路追查，發現蘇男直接搭計程車到迴龍找女友，順利將其帶回。

桃園地院表示，對於造成社會不安，深感抱歉。將持續加強法警同仁教育訓練，至於有關同仁之疏失懲處部分，將另依相關規定辦理。據了解，是否有刑事責任，還需要內部開會討論。