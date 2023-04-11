台積電高雄28奈米廠原計畫明年量產，但據《中央社》報導，台積電原擬在1月開標的高雄廠機電工程標案，將要延後1年；且原本計畫的8奈米機台清單也全數取消。高雄市議員白喬茵怒轟，高雄市長陳其邁跳票。

白喬茵提到，「成功爭取台積電來高雄設廠」是陳其邁2022大選爭取連任的最大政績，結果不但7奈米廠不來，28奈米機台的採購計畫也被取消。她質疑，「跳票又騙票的邁邁市長，還暖得下去嗎？」

對於台積電高雄設廠，白喬茵揭露內幕，從土壤整治開始，高市府根本就是下了十二道金牌一路開綠燈在趕工，連出了工安意外也不停工；還誇下海口、再三掛保證高雄絕對不會缺水，結果氣候變遷，高雄缺水就是現實，甚至出現楠梓產業園區供水系統出問題，導致周邊居民無水可用的情形。

白喬茵指出，一直以來台積電對於來高雄設廠的態度都是冷冷的，「反而是市政府一直敲鑼打鼓、大肆宣揚，就像是還沒追到人家，就準備好媒人婆和聘禮，準備強娶民女。」結果政客撈完選舉紅利、建商口袋裝滿現金、整治廠商加倍收益。最後只落得「房價爆掉、漫天污染，以及當地居民一顆隨著新聞上上下下的心。」

白喬茵提到，兩個月前她在議會質詢市府，「台積電如果確定不來或者延後，市府會有任何作為嗎？」得到的回覆是「一定會來」。現在要譴責市府，未來招商要情投意合，不然一再淪為空包彈，讓市民朋友跟著折騰。

另對於台積電高雄廠計畫採購的28奈米廠生變，高雄市長陳其邁表示，高市府會與中央全力協助、配合應辦事項，相關的建廠進度，也尊重台積電的佈局、市場考量。而《中央社》報導則指出，台積電回應，相關製程技術與時間表需配合客戶需求及市場動向而定，目前為法說會前的緘默期，不便做評論。