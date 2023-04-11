基隆市長謝國樑11日接受網路節目專訪，談到2024年總統及立委大選時，他強調真心希望國民黨能與民眾黨合作，未來也可以聯合執政，立法委員選舉也可以努力合作看看。但他強調，他只代表他自己，無法代表國民黨中央或總統候選人的意見。

日前公布謝國樑就職百日的民調中，謝國樑的施政滿意度高達近7成，其中藍營支持者對其施政滿意度高達9成1，民眾黨支持者的滿意度也高達77.7％。

謝國樑接受網路節目專訪，談到2024年總統及立委大選時，他認為國民黨從現在到提名人選出來、到整合後續搭檔、到整合其他黨的團隊，每一步都要走得很穩健。他認為這考驗了國民黨主席朱立倫。

謝國樑認為，目前枱面上的幾個要角，不管是國民黨內或是民眾黨籍，都會與2024年大選相關聯。他說他的支持者裡有很多民眾黨的支持者，他認為，民眾黨批評民進黨不遺餘力，民進黨對民眾黨下手嚴重程度更超過國民黨。謝國樑說，他真心希望國民黨能與民眾黨合作。

謝國樑說，柯文哲有一定的支持度，他若參選，以其影響力也一定能夠換到一定程度的國會席次。但如果沒有了執政權，或是「共同執政權」，則這樣的國會席次就沒有意義。因此，他希望國民黨與民眾黨未來可以聯合執政。

謝國樑強調，他的看法只能代表他自己，不能代表國民黨總統候選人或黨中央。

對於國會席次，謝國樑認為若民眾黨參選，會對國民黨帶來變數，雙方就應該要努力合作看看。謝國樑認為，不管是總統選舉或是國會選舉，站在他的立場都是希望看有沒有機會能與民眾黨多一分合作，有多一分合作，就有多一分（勝選）機會。