號稱「吃到飽」的燒肉店，單項竟只供應兩輪，當顧客再點第三輪時，店員面有難色地說：「不好意思，沒了」，讓原本開心幫老婆過生日的原PO超火，怒發文說早知道不選這間！

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，為了幫老婆慶生，決定帶她到台北市信義區吃燒肉，因兩人都不吃牛，好不容易找到一家店，而且吃到飽，原PO心想，菜單居然有伊比利豬！那就選這間吧！

中午用餐時間，餐廳就他們一組客人，後來又進來一組。點餐第一輪沒什麼問題，到第二輪卻不大對勁，「明顯伊比利豬的量，跟首輪比差很多」，原PO覺得以吃到飽來說，分量變少不意外，沒想到後續更傻眼。

點完第三輪，伊比利豬一直沒來，忍不住詢問服務生，對方才回覆「不好意思，我們伊比利豬沒有了，還是要點其他肉類呢」，原PO坦承當下超不爽，但幫老婆過生日不便發作。

原PO直言，燒肉店服務生態度很好，還送了一份扇貝，連超過加點時間，都願意出年糕，要不是壽星頻勸他別生氣，實在是一肚子火。

回家後越想越氣，原PO強調，他們不是只點伊比利豬，且整間店就兩組人，怎麼可能肉沒了，「這叫吃到飽？到底多怕人家吃」。原PO認為，如果一開始就說哪些項目只能點幾次，或事先告知數量有限，他們也不必抱著期待。