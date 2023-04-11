受惠於整體顯示卡終端品牌廠商庫存去化逐步進入尾聲，且在中國今年初起加速解封、銷售動能得以延伸，部分GPU高階顯示卡新品仍有些供不應求、部分顯示卡產品也因促銷活動下催動銷售表現回暖，加上預計於第二季上市的NVIDIA RTX 40中階系列顯卡新品即將進入鋪貨期，從而帶動動力主要電競產業客戶於農曆年後拉貨力道逐月增強，成為動力3月營收順利突破億元大關、且連續兩個月月增率呈現正成長的原因。

由於中國前兩大電商平台之一的京東，近日已正式發布其平台上將全面禁售二手卡、翻新卡、山寨卡及停產型號如NVIDIA之RTX 20系列、GTX16系列等顯卡產品，其它電商平台亦開始清理山寨顯示卡亂象，將有助於中國顯示卡市場持續健康化、回歸正常需求，加上目前包括CPU、記憶體及SSD等組件的價格都逐步降價，動力看好第二季的主流顯示卡推出上市後，將活絡整體電競桌電DIY市場，有助於公司旗下散熱風扇保持良好訂單能見度，隨著客戶拉貨力道增溫，將助力營運表現穩健向上。

至於第一季營運有沒有機會順利落底回升？對此，動力表示，機會不少，但整體仍需視市場供需情形而定。

展望2023年上半年，動力看好隨著顯示卡進入新舊世代交替，加上挖礦潮退、顯示卡價格回歸正常水位，將帶動組裝PC換機潮浮現，整體電競產業供應鏈與顯示卡市場皆有機會回暖。

為迎戰旺季，動力表示，公司將持續打造韌性企業體質，積極落實新舊產品汰換、優化製程效率、強化多元應用市場發展，隨著重要策略實施，效益可望逐步展開，並帶動整體毛利率、獲利表現持續往上。