台積電高雄廠原定明年量產，但台積電總裁魏哲家先前證實台積電高雄7奈米廠暫時延後，如今又傳出計劃採購的28奈米機台清單也全數取消，消息一出引發網友討論，有網友直言將對高雄房市造成衝擊，「高雄炒房的全數套牢」。

有媒體報導，台積電高雄廠機電工程標案延後1年，相關無塵室及裝機作業跟著延後，而且台積電高雄廠計劃採購的28奈米機台清單也全數取消。台積電對此則表示，公司不便多做評論，將於20日法說會說明。

網友紛紛表示，「高雄炒房的全數套牢」、「台積電之前有配合高雄炒作已經很暖了」、「配合政府打擊炒房，不愧是護國神山」。但也有網友認為「房價回不去了」、

不少網友則點出高雄缺水問題嚴重，「被政客用口水喊出來的廠，現實考量還是蓋不下去」、「台灣沒電沒水沒人，當然要外移」、「高雄就容易缺水，現在台灣必然電不夠，自然只能往外移」「去德國設廠水資源豐沛又有大陸電網，高雄哪裡贏？尤其晶圓代工高度自動化，人力成本佔比極低」。

台積電高雄設廠消息確定後，曾帶動當地房價不斷飆漲，橋頭區一度以46.5%增幅居冠，楠梓區房價增幅也逼近4成。房市專家Sway則表示，投資客過去搶過高雄房產，但過一陣子就知道囤貨的問題，未來想脫手恐怕不容易。