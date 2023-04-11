國內詐騙案泛濫，苗栗縣警頭份分局一天就阻止2起詐騙案，其中1名7旬吳姓老翁，日前在網路上結識網友自稱可介紹投資獲利，老翁信以為真，赴銀行準備匯款20萬元，行員查覺不對報警前來勸阻，頭份警分局頭份所員及時趕赴順利阻止吳姓老翁被詐。另一名黃姓女子則落入交友陷阱，險些損失140萬元，幸好員警及時現身，才保住黃女積蓄。

苗栗縣警頭份分局日前接獲轄內某銀行人員報案，指稱有疑似詐騙案件，頭份所警員吳明昌、李育庭趕往處理，發現有1名71歲吳姓老翁正欲匯款，據老翁向警方表示稱，「他是在網路上認識一名網友自稱可以保證獲利、穩賺不賠」，老翁不疑有它，依指示前往銀行匯款20萬元，員警一聽就確定是「假投資真詐財」詐騙手法，經積極勸說下，老翁始恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住辛苦積蓄。

頭份警分局順利阻止黃姓女子被詐。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

員警阻詐成功後，稍後又接獲通報，頭份市另一家銀行人員報案有人疑似遭詐騙，隨即前往處理，到達現場後，見37歲黃姓女子正欲匯款，立即上前關心，黃女向警方表示是男網友需裝潢費140萬元，黃女依指示前往匯款，員警積極查證後確定係常見「假交友真詐財」的手法，經員警與銀行人員不斷勸說下，始打消匯款，被害人非常感謝警方及銀行人員積極保住渠等積蓄。

頭份分局為有效解決詐騙問題，商請轄內頭份市公所、南庄鄉公所、學校、醫院、商家等處所電視牆播放警局錄製的名人歌手防詐系列宣導影片，讓阻詐觀念及成效持續擴大、深植人心，守護鄉親們的血汗錢，呼籲民眾網路交友一談到錢就要特別小心，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。