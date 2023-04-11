台灣科技大學合併華夏科技大學為國內首起公私校合併案，相關討論已定案，未來將成立「國立台灣科技大學華夏校區」。兩校今(11)日各別舉行校務會議，均通過整併計畫書，後續待華夏科大董事會通過後，將正式函報教育部審議，且將採循序漸進分期整併模式進行合校。

台科大於會後說明，目前規畫華夏科大預定於112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大在學學生，符合畢業資格，由華夏科大核發畢業證書，學校停辦後，延修生由教育部專案安置。

台科大指出，在併校過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規畫微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能。

台科大提到，為維護華夏科大教職員權益，由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另在尊重教職員意願下，依據專長經歷，適才適所，由台科大分4至5年逐年聘任為編制外專案教師及職員（約用人員）。

台科大也說明，華夏科大中和校區提供台科大使用，為彰顯華夏科大創辦人創校意旨，台科大將成立「國立台灣科技大學華夏校區」，規畫為授課、研發中心及人才培育基地場域，整合教學研發能量，聚焦技術整併，有效培育技職人才。

台科大強調，與華夏科大攜手合作及教育部支持協助下，可望逐步發揮整併效益，創建三贏合作模式，共創技職教育優質發展典範。

華夏科技大學主秘鍾國強說明，兩校合併推動小組已達成共識，併校計畫書最慢會在5月底前送呈教育部。換言之，4月底前會完成討論。

鍾國強也強調，華夏科大並沒有要退場與捐贈校地，與台科大的併校案，主要是朝向綜合校區的方向在前進，「無償借給台科大，但不是全部都歸對方使用。」而在合校過渡期間，華夏科大校務還是正常運作，校區作為兩校共同使用，但在之後成為綜合校區之後，營運成本將由台科大負擔。

至於教師權益，鍾國強說，校內專任教師轉聘的權益部分，校方在計算完成相關人事成本後，會提報董事會，董事會之後也會再裁示學校處理方式，一定會保障教職員工的權益。