夏季水果鮮甜正對時，不只烘焙店將水果入料，飲品也熱愛與鮮果結合。能量飲品牌Red Bull去年推夏日限定火龍果風味，更與手搖店結合，人氣不同凡響，近期宣布Red Bull Green Edition火龍果風味將永久登場，為歡慶上市，品牌也祭出好康，在指定便利商店及量販店均有嚐鮮優惠。

Red Bull即日起推出Red Bull Green Edition並永久販售。（Red Bull提供）

Red Bull Green Edition不論是任何季節都能品嘗到，其莓果甜而不膩的基調，與原有的酸度與氣泡完美融合，很受年輕人喜愛。 品牌也祭出史上最優惠的好康活動，即日起於指定通路均可享有嚐鮮價，消費者於指定便利商店購買單罐即享嚐鮮價45元、任兩罐Red Bull優惠價99元；到量販及超市通路購買則享有4入嚐鮮價175元、 Red Bull原味及無糖風味4入優惠價189元。

而百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」同樣融合水果沁涼感，即日起攜手全家超商復刻品牌兩款經典冰沙「萄跑星球GO」和「蕉個芒果YO」，果香濃郁、口感綿密，再配Q彈蒟蒻晶球，層次相當豐富；茶飲品類以清爽為主，包括果汁含量高達11％的「柚現柳丁綠」和「桃氣令果紅」，開罐就能享受到如同現泡般的新鮮風味。