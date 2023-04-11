台塑第一季合併營業額522億元，季成長2.2%、年減少26.5%，單季合併稅後利益23億元、比去年同期衰退85.9%，每股稅後盈餘為0.37元。台塑表示，去年第一季俄烏戰爭推升原油及大宗商品價格，但今年第一季因能源價格普遍下跌，且全球通膨居高不下，利率維持高檔，消費者購買力下滑，拖累石化產品價格，因此，台塑第一季各主要產品價格比去年同期下跌，幅度介於7~45%。整體來說，今年持續受全球高通膨及歐美升息影響，需求不振，產品利差縮小，因此，第一季合併營業利益比去年同期大幅衰退。

南亞第一季合併營業額657.7億元，季減少13.2%、年減少35.6%，單季歸屬母公司稅後利益為8.6億元、比去年同期減少94.3%，每股稅後盈餘0.11元。南亞表示，第一季適逢春節假期影響，交運量顯著減少，且電路板受到產業鏈庫存調整影響。第一季電子材料產品利益減少，主要係電路板產業經持續擴張後景氣觸頂，供需逐漸平衡所致，惟仍保有一定的獲利；而銅箔基板、銅箔、環氧樹脂等產品，在整體產業去化庫存之後，第一季營運開始回溫，雖然春節因素使交運量減少，但獲利與去年第四季持平，另外，聚酯、塑膠加工產品受春節假期影響，獲利小幅減少。

台化第一季合併營業額為830.6億元，季減少3.4%、年減少13%，單季歸屬母公司稅後損失為7.55億元，每股稅後損失0.13元。台化表示，經濟下行需求低迷不振，加上新產能投放，供需寬鬆行情走跌，產品利差不足，但持續積極拓銷隨行就市，減少無邊際貢獻產品，且高價庫存逐漸去化，影響台化第一季營業虧損較去年第四季減少。

台塑化第一季自結合併營業額1846.42億元，季減少4.9%、年減少0.5%，歸屬母公司的稅後利益44.35億元，比去年同期減少67.6%，每股稅後盈餘0.47元。台塑化在煉油事業上，營利比去年第四季增加，主要是因第一季原油價格跌幅相較去年第四季放緩，產生之購料與存貨損失比去年第四季減少，以及受惠於大陸解封後油品需求轉強，主要產品對原料價差比去年第四季增加。烯烴事業部分，第一季虧損比去年第四季減少，主要是第一季輕油價格上漲，相較於去年第四季輕油價 格下跌，產生之購料與存貨損失比去年第四季減少所致。