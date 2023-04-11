店家取個響亮的店名，目的是想吸引路人注意，一名網友日前在高雄拍下一家綠豆湯專賣店的招牌，大大寫著四個字「舌甘三口」，一堆網友看了摸不著頭腦，「甜三口？」、「第四口之後可以不要了？」，最後答案揭曉，三個口是「品」，指「甜品」的意思，網友大呼有創意，還有樣學樣說「酉告 口我」、「女子 口乞 口馬？」拆字留言讓人笑瘋。

原PO日前在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，是一間綠豆湯店的招牌，店名寫著「舌甘三口」，英文是羅馬拼音直翻「She gan sankou（舌甘三口）」許多人只看得懂「甜」，但猜不出這店名是想表達什麼，「甜三口？」、「甜三口，剩下7口都是酸的？哈哈」、「剩下整碗都是苦的，老闆砂糖沒有攪散」、「英文翻譯：她幹三口？」

文PO出後，馬上有人解答，「舌甘三口」意思就是甜品，「三個口就是品」、「舌甘口口口，一口在、上二口在下，俗稱甜品」，有趣的拆字概念讓網友忍不住讚有創意，還學店家拆字講話，「女子 白勺」、「言贊口我！」、「辶言木羕口屋」、「女子牛寺另刂」、「女子 口乞 口馬？扌隹 口馬？」

不少人看到留言都笑出來，「看留言，頭腦可以順便運動XD！」「天啊！看這些留言腦袋要燒壞了」、「留言看得我有點累。」最後還釣出店家現身，笑稱「我們想引人注意的目的達成了」。