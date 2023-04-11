烏克蘭第一副外長扎帕洛娃9日起展開4天印度訪問行程，是俄烏戰爭開打以來，首位造訪新德里的高層級烏克蘭官員。她昨（10）日與印度外交部主管西方事務次長韋瑪進行雙邊會談，除了表達歡迎總理莫迪到訪，也表示不會對印度的經貿關係下指導棋，但「不建議」過度仰賴俄羅斯。

根據土耳其官媒安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）援引能源分析公司Vortexa的數據，在西方制裁影響下，俄羅斯原油出口幾乎完全轉向亞洲，3月份有91%原油輸往印度和中國。同時，印度也不像多數國家譴責俄羅斯的侵略行為。

烏克蘭第一副外長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）昨天對記者表示，基輔不會指導印度該如何與其他國家建立經濟關係，但印度應該在獲取資源上採取務實的態度，「印度應該在能源資源多樣化、軍事合同多樣化，以及政治互動多樣化方面採取務實態度」。

Happy to visit 🇮🇳-the land that gave birth to many sages,saints&gurus. Today, #India wants to be the Vishwaguru,the global teacher and arbiter. In our case, we’ve got a very clear picture:aggressor against innocent victim.Supporting🇺🇦 is the only right choice for true Vishwaguru. — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 10, 2023

此外，扎帕洛娃也尋求印度在更大程度上參與烏克蘭問題。她接受印度電視台CNBC TV18採訪時表示，烏克蘭已邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）和其他高級官員訪問基輔，並希望印度也能邀請烏克蘭官員參加二十國集團（G20）活動，加強與基輔的政治對話。

印度今年擔任G20輪值主席國，並將於9月舉辦G20峰會，預計俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也會出席。

自俄烏戰爭開打以來，印度一直堅持透過對話和外交手段解決爭端。去年9月，莫迪到烏茲別克出席上海合作組織（SCO）高峰會時，曾當面告知普丁「現在已非戰爭時代」。此外，印度也為烏克蘭提供超過100噸的藥品與糧食等人道物資。