因禽流感、天氣因素影響造成雞蛋短缺，儘管便宜的進口蛋來台後稍微緩解狀況，但蛋荒情況仍未解決。農委會今（11）日舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會，農委會主委陳吉仲坦言因為實際缺蛋的情況比官方統計還要嚴重，明年也有可能缺蛋。

農委會今舉辦座談會，邀請專家、業者、蛋農等代表參加，就雞蛋的生產、洗選、運輸等過程進行討論，就產業缺失進行檢討，強調將持續推動禽舍改建升級、雞蛋調度、減免飼料進口營業稅等，並會在每年10月底預先評估隔年1至5月的雞蛋缺口，提早下訂單，避免蛋荒問題擴大。

陳吉仲在會中坦言，整個雞蛋生產的流程都有不同的問題，目前雞蛋實際的缺口比官方統計的數字還要高，因此必須開放專案進口，且明年也可能會有缺蛋的情況，盼藉著開放討論，徹底解決產業問題。

陳吉仲提到，若長此以往台灣雞蛋永遠都會不足，進口專案恐會正常化，且以泰國雞蛋的品質與行情，台灣雞蛋恐會無法競爭，必須及時對整個產業進行改善、優化，包括通路等同步執行，才能讓消費者與農民都受益。