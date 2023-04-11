明新科技大學與原景發展科技公司產學合作，由土木工程與環境資源管理系共同執行土木工程人才培訓，有33名學生順利考取建築BIM建模師，其中有2名原住民學生，將持續精進土木與建築工程領域專業，未來有機會發揚部落傳統建築文化。

明新科大原住民族教育發展處長林杏表示，這項產學合作，邀請土木工程與環境資源管理系教授阮玉梅，共同執行「Google彰濱BIM（建築資訊模型）建置勞務計畫」，以電腦輔助虛擬設計、施工與管理技術及流程。

明新科大原民處與原景公司產學合作辦理建築BIM建模師課程，97％的學生通過取得證照。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

該計畫包括彰濱工業區工程BIM模型建置、辦理操作訓練課程及人才輔導。配合人才輔導計畫，土環系規畫系列建築BIM建模師的證照輔導課程，提供學生學會BIM相關軟體的操作。

學生從中熟悉建築規畫、繪圖、視圖、模型建構、材料數量估算、工程排程等，能應用於工程、建設專案的技能，並輔導學生考取證照，強化自我職能。

原景發展科技總經理趙俊雄表示，原住民傳統建築多透過萃取耆老知識，以師徒制的親授、口傳方式傳承，透過這次產學合作的BIM建模課程，讓學生活用知識融入原民文化，期成為未來原鄉建築的專業人才。

參加建築BIM建模師輔導課程的有34位學生，有33人考取建築BIM建模師證照，通過率高達97％，其中太魯閣族宋仲偉和泰雅族林鈺傑，第一次報考就取得證照。

2位同學表示，課程教學配合計畫從實務導入及1對1輔導，學習到建築與土木工程的資訊實務技能，是通過考試重要關鍵，順利考取建築BIM建模師，希望以後有機會應用在原鄉部落的建築或景觀發展專案，以科學方式傳承部落傳統建築文化。