蔡英文總統今接見「第65屆葛萊美獎淡蘭古道唱片專輯團隊」，恭喜蕭青陽老師與設計師女兒蕭君恬，攜手合作贏得葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，並感謝淡蘭古道唱片專輯團隊，讓世界各地音樂人，了解台灣豐富的文化。

總統談到，政府積極投注資源，支持在地內容開發，目標讓台灣文化內容可以加速主流化、國際化，並盼年輕世代能多接觸、及一起支持台灣的藝文產業。

總統到場後，首先欣賞淡蘭古道唱片專輯團隊演出。隨後致詞時表示，今天的總統府真的很不一樣，記得小時候看布袋戲，表演者的年紀都稍長，但今天舞台上的表演者無論男女都很年輕，這也代表百年技藝的傳承，讓傳統的表演有年輕及更現代的元素，她覺得滿好的。

總統說，葛萊美獎是音樂界最重要的獎項之一。台灣的藝術家能夠連續2年獲得這項殊榮，不只是台灣設計力的展現，也彰顯了台灣文化的深厚力量。謝謝團隊將世界級的榮耀帶回台灣。

總統指出，「蕭大俠」蕭青陽老師是第7次入圍葛萊美「最佳唱片包裝獎」，也是這個獎項，史上入圍最多次的紀錄保持者。這次，蕭青陽老師首度與女兒蕭君恬攜手合作，抱回了大獎。看見父女倆上台領獎時的喜悅，她相信在創作的過程中，一定有許多的火花。

總統談到，《Beginningless Beginning》是為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯。蕭青陽提到，正是因為體會到站在百年古道上的自己，有多麼渺小、年輕，才想透過自己的力量，將內心澎湃分享給全世界。這樣的創作精神，實在令人感動。

總統藉此機會特別感謝「不貳偶劇」的團長郭建甫。在她2016年出訪巴拉圭時，贈送給巴拉圭副總統的禮物，就是郭親手縫製雕刻的布袋戲偶。當年郭的精美作品，充分展現出台灣文化特色。這次，透過葛萊美獎，更讓全世界看到、聽到台灣的布袋戲之美，也讓世界各地的音樂人，了解台灣豐富的文化。

總統指出，過去幾年來，政府也積極投注資源，支持在地內容開發，並且鼓勵藝文團體進行跨國合作計畫，以及到海外參與國際活動。我們的目標，就是希望讓台灣的文化內容，可以加速主流化、國際化。

她強調，也希望年輕世代能夠多多接觸台灣的藝文產業。像是文化部規劃的 「文化成年禮金」計畫，將在今年6月開放領取，用意是鼓勵18到21歲的年輕人，可以看國片、買書、看演出，一起來支持台灣的藝文產業。文化是長久的累積，藝文產業的發展，也需要持續的耕耘付出，要再次感謝大家對台灣文化的貢獻，也祝福大家未來有更豐碩的成果。