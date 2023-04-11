許多人買房、租屋都會參考風水，命理專家李玉珮指出，廁所風水不好，會影響健康、財運及感情；她列出廁所3大NG風水，包括沒有對外窗、廁所在家裡正中央、廁所門對到廚房或臥室門，如果遇到這些狀況，可以利用太陽花圖案的布簾或珪藻土地墊化解。

李玉珮在《命運好好玩》節目中指出，廁所是排泄、洗澡的地方，濕氣很重，若濕氣沒排掉，久了就會發霉、產生霉氣；廁所的風水叫「氣煞」，許多人會在家中擺放招財物，但財卻不進來，可能是廁所風水出了問題，因為「財神怕臭」，如果沒有把「氣煞」問題解決，是不可能吸引財神的。

李玉珮列出廁所3大NG風水，第一是沒有對外窗，廁所沒開窗，濕氣沒辦法排出，尤其套房或小坪數房子，這種情形更嚴重，可能影響健康。

第二是「廁所在家裡正中央」，李玉珮指出，房子的正中央叫做「中宮」，就像人體心臟的位置，想像「房子的心臟被廁所壓住了」，健康、財運當然好不了。

第三個廁所NG風水為「廁所門對到廚房或臥室門」，李玉珮表示，這是最常見且最嚴重的「門衝煞」，廁所門如果對到廚房形成「水火相剋」，屋子裡所有的人腸胃一定不好；廁所門如果對到臥房，該臥房的人容易睡不好、神經衰弱，如果剛好對到主臥房，恐怕會導致夫妻之間彼此猜忌，感情日漸凋零。

如果家中廁所剛好有上述風水狀況，李玉珮建議，可利用太陽花圖騰的布簾或珪藻土地墊化解，太陽花最能吸收陽氣，正能量非常強，能夠「化陰為陽」，家中成員財運、事業運及感情運也會跟著提升。

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