國立台灣史前文化博物館自2020年閉館整修及更新常設展，今天特別邀請邦交國吐瓦魯及帛琉駐台大使參訪南島常設展廳的造船航行文化。帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）說，在島嶼國家，船隻是重要的運輸交通工具。史前館長王長華強調，持續透過各種形式合作，以深化台灣與南島族群的互動。

遠從2300公里來台的帛琉工作船在史前館展出，歐儒侃興奮不已，他說，舟船是島嶼間重要的交通工具，每日生活中載運生活所需物品，包含食物、飲用水、生活用品等。

國立台灣史前文化博物館邀請邦交國吐瓦魯及帛琉駐台大使參訪南島常設展廳的造船航行文化。（蔡旻妤攝）

吐瓦魯大使潘恩紐表示，史前館不僅擴大了世界南島的展示範疇，更展出多艘來自太平洋島國的舟船，令人讚賞與羨慕。他說，吐瓦魯航海文化已逐漸式微，吐瓦魯的舟船形式與帛琉相似、圖紋有部分也與達悟拼板舟雷同，希望未來也能夠重振造船工藝並啟動海洋島嶼間的航行。未來期望透過史前館的專業，協助合作吐瓦魯籌設國家級的博物館展示，建立更多元的南島文化交流。

其中，達悟族工藝師Sirman Misarkoa（張世凱）在前來修復八人大船時，赫然發現陳列在展廳入口的2艘達悟族拼板舟，都是源自於他的家族；1艘存著他與外公製作的回憶，另1艘則是他父親和祖父共同打造的結晶，原以為已被賣到國外的拼板舟，竟意外的在博物館重逢而且同步陳列展出，這是很珍貴且難得的緣分，這個插曲使得修復作業更顯意義。

國立台灣史前文化博物館邀請邦交國吐瓦魯及帛琉駐台大使參訪南島常設展廳的造船航行文化。（蔡旻妤攝）

王長華表示，海洋不是阻隔而是通路，「在這裡，台灣與世界交會」，而史前館新的常設展將於今年5月重新開幕，全新的展示廳將呈現台灣與世界相遇的種種故事。