新竹縣府為協助身心障礙者能夠進入職場，今年推動「精障者就業計畫」，期以自我探索、家庭支持、職場實作等職前準備課程，讓精障者獲得更多重返職場的機會。

勞工處長劉家滿指出，新竹縣身障人口約佔總人口數4.04％，身障者遭遇最大困難，並非能力不足，而是社會的刻板印象，透過合適的精神復健，增加社會參與的學習機會，還是能在職場就業。

像喜憨兒基金會多年來訓練憨兒學習烘培，製作中秋月餅已打出知名度，勞工處辦理的身障者職業重建服務計畫，也讓受過職訓的精障者做環境清理、洗車或在賣場等處工作。

勞工處今年以公益彩券回饋金補助辦理「推動精障者就業準備計畫」，委託台灣風信子精神障礙者權益促進協會執行，針對15歲以上、65歲以下領有身心障礙證明，以第一類神經系統構造及精神、心智功能為服務對象。

劉家滿希望智能障礙者、自閉症者合併精神或情緒行為問題者，家人能支持參加課程，讓身障者透過自我探索、家庭支持及職場實作等3種不同層次的職前準備課程，增加重返職場的機會。

計畫邀請各領域專家學者擔任講師，為使教學內容貼近產業狀況，也邀業界職人擔任活動領導者，活動場地包括赫曼咖啡烘焙體驗工廠、衣啟飛翔創客基地、萊斯飯店及野地森活等。

即日起開放報名，第1梯次自4月14日至6月16日，第2梯次為7月5日至9月8日，在湖口鄉的「野地森活工作室」，每梯次10堂課，另外9月15日舉辦「精神復健攜手職業重建」講座。