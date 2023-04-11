隨著追求簡便、快節奏的新運動生活模式出現，多功能的訓練服飾及鞋款，儼然成為時下年輕運動族群的主要訴求。運動品牌UNDER ARMOUR打破傳統訓練鞋思維，創新推出「UA FLOW SlipSpeed」休閒訓練鞋，強調雙重模式，堪稱是懶人福音。

在前往健身房路上或結束訓練運動時，腳踩鞋後跟軟墊、專業訓練鞋即刻變身穆勒拖鞋，讓訓練愛好者再也無需多帶一雙鞋替換；搭配BOA自動旋鈕鞋帶系統，不僅解脫攜帶兩雙鞋的累贅感，更可讓你直接省下繫綁鞋帶、穿脫的瑣碎時間！UA FLOW SlipSpeed擁有雙重穿著體驗，簡單隨興地從訓練模式切換為休閒模式，搭配簡約的潮流外型盡顯率性。

UA FLOW SlipSpeed休閒訓練鞋15日上市，5280元。（UNDER ARMOUR提供）

UNDER ARMOUR將平時用於運動服飾的Iso-Chill涼感科技首度運用於鞋款內襯布料，從腳跟到腳趾皆可擁有絕對酷涼的穿著感受、鞋面則採用強化支撐及透氣設計，訓練不需忍受悶熱不適，而鞋款中大底則採用近年旗艦鞋款所搭載的UA FLOW科技，捨棄傳統橡膠大底，給予輕盈及抓地腳感。UA SlipSpeed休閒訓練鞋以簡約、休閒為設計理念，可以直接裝入洗衣袋，放進洗衣機輕鬆清洗，15日上市，售價5280元。